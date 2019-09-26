В Барнауле скончалась девушка, 9 лет боровшаяся с раком

СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-26T04:28:23+03:00

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Жительница Барнаула 27-летняя Юлия Романова скончалась после 9 лет борьбы за жизнь. У девушки был онкологический диагноз - лимфома Ходжкина. Юлия боролась до последнего: прошла 49 курсов химиотерапии, лучевую терапию, пережила пересадку костного мозга. Совсем недавно девушке собрали деньги на лечение в Китае, где она проходила инновационную экспериментальную терапию - другие врачи уже не могли ей помочь.

Родные счообщиле на странице девушки в Instagram, что Юлия скончалась вечером 24 сентября. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в ее жизни: поддерживал морально и материально, и просто следил за ее историей. Девушка вела блог о своей болезни на своей странице под хештегом #kaktamezhистория.

«Мне очень нравится фраза: «Я не могу добавить дней к моей жизни, но я в силах добавить жизни к каждому моему дню», - писала Юлия. Последний ее пост был посвящен человеческим мечтам и тому, что каждый может найти в себе силы их воплотить.

Прощание с Юлией Романовой пройдет 26 сентября с 11 до 13 в Барнаульском крематории по адресу пр. Космонавтов, 64.

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ИСТОЧНИК KP.RU