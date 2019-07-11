Шанс на жизнь за 4 миллиона рублей

Юлии Романовой из Барнаула очень нужна помощь. У 27-летней девушки неутешительный диагноз - Лимфома Ходжкина (онкогематология). На лечение в Пекине жительнице Барнаула необходимо около четырех миллионов рублей.

О страшном диагнозе жизнерадостная Юлия узнала девять лет назад. Все эти годы девушка упорно боролась с заболеванием. Она перенесла 49 курсов разных химиотерапий, курс лучевой терапии, четыре операции под общим наркозом и пересадку костного мозга.

- Я, как послушный пациент, прошла всё возможное лечение для моего заболевания в России. Но, к сожалению, болезнь не хочет пока уходить и доктора, курирующие меня в НИИ Горбачевой (Санкт-Петербург) посоветовали способ лечения, который на данный момент успешно проводится лишь в США, Израиле, Китае. Клеточная терапия CAR-T. Больше у меня пока нет вариантов, - объясняет Юлия Романова.

jil_romanova Юлия Романова

Помочь жительнице Барнаула согласились в Китае. Стоимость терапии в этой стране - 45 тысяч долларов. Плюс еще 5 тысяч долларов нужно на возможные расходы в экстренных ситуациях (реанимация, переливание крови и т.д.).

- Иногда бывают такие ситуации, что ты очень хочешь быть здоровым, борешься с болячкой, живешь с позитивом и добром, строишь планы на будущее. Я делаю всё возможное для выздоровления, но сейчас настал момент, когда без вашей помощи мне не справиться, - пишет в своих соцсетях девушка.

К слову, помимо лечения Юлии нужны деньги на перелет в другую страну, аренду жилья и еду. Выходит немалая сумма – порядка 4 миллионов рублей. Выздоровление 27-летней девушки может стать реальностью, если жители Алтайского края откликнуться на ее просьбу и помогут собрать необходимую сумму.

Вся подробная информация, а также банковские реквизиты можно найти в социальных сетях Юлии Романовой – в группе «Вконтакте» и на странице в инстаграм.