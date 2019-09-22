Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-22T09:57:15+03:00

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В Барнауле наконец-то состоялась «Дискотека Союз». На сцене спорткомплекса «Темп», который открыли после устранения недочетов в пожарной безопасности, выступили звезды 80-х и 90-х. Это группы «Мираж», «Фристайл», «Ласковый Май», «Божья Коровка», Кай Метов, Татьяна Овсиенко и другие.

Концерт организовал продюсер Андрей Разин. В своем Инстаграме он поблагодарил барнаульцев за то, что дождались открытия «Темпа» и не сдали билеты.

Дискотека 90-х (Barnaul22).Автор: Татьяна Красильникова. Barnaul 22

- От имени всех артистов хочу выразить огромную благодарность жителям города за такую великолепную поддержку. Вы - лучшие из лучших в нашей стране. Спасибо, что не сдавали билеты, спасибо, что ждали многие месяцы и терпели этот весь беспредел, который власти учинили над вами, - написал Разин.

Напомним, Железнодорожный районный суд с 21 июня запретил проводить в «Темпе» любые массовые мероприятия из-за нарушения норм пожарной безопасности. В связи с этим запланированное на июнь шоу «Дискотека Союз» пришлось перенести. Андрей Разин тогда разразился гневной тирадой и призвал всех артистов воздержаться от концертов на Алтае:

- Призываю воздержаться от поездки во избежание такой ситуации, которая произошла с нами, когда артисты были вынуждены приехать, а потом назад возвращаться за свой счёт.

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ИСТОЧНИК KP.RU