Женщина по ложным документам оформила кредит на 73 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-12T05:20:22+03:00

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Жительницу Барнаула 1987 года рождения подозревают в мошенничестве с кредитом.

По предварительной информации алтайской полиции, женщина оформила кредит на покупку бытовой техники, предоставив ложные документы и сведения.

- Тем самым она причинила финансовой компании ущерб на сумму около 73 тысяч рублей, - сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.

Сейчас полицейские уже задержали подозреваемую. Она дала признательные показания и пояснила, что бытовую технику, купленную в кредит, уже продала неизвестным. А деньги потратила на личные нужды.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования).

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ИСТОЧНИК KP.RU