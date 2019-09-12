Женщина по ложным документам оформила кредит на 73 тыс. рублей
Жительницу Барнаула 1987 года рождения подозревают в мошенничестве с кредитом.
По предварительной информации алтайской полиции, женщина оформила кредит на покупку бытовой техники, предоставив ложные документы и сведения.
- Тем самым она причинила финансовой компании ущерб на сумму около 73 тысяч рублей, - сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.
Сейчас полицейские уже задержали подозреваемую. Она дала признательные показания и пояснила, что бытовую технику, купленную в кредит, уже продала неизвестным. А деньги потратила на личные нужды.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Читайте также:
Алтайский таможенник получил условный срок и штраф за взятки
Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств и выманивала у них деньги
ИСТОЧНИК KP.RU