2019-09-10T10:46:53+03:00
Происшествия

Алтайский таможенник получил условный срок и штраф за взятки

Юлия ЕВГРАФОВА
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Таможенного инспектора из Барнаула признали виновным в получении взятки за то, что он помогал в оформлении автомобилей. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Так в сентябре прошлого года осужденный договорился с бизнесменом, который занимался реализацией автотранспортных средств, ввезённых в Россию из Киргизии, о получении взяток за каждое ускоренное оформление машин на таможне (без дополнительных проверок). За каждую подобную сделку мужчина получал пять тысяч рублей. Таким способом до ноября инспектор «заработал» 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в ноябре того же года обвиняемый, имея доступ к файлам Реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС, скопировал данные на внешний носитель. Позже за пять тысяч рублей он передал эту информацию своему знакомому.

К слову, за содеянное инспектора наказали условным сроком (2 года 1 месяц). Также его обязали выплатить штраф - 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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