Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-09T08:48:36+03:00

Девушка просила деньги на билет, но на самом деле никуда не собиралась Фото: Анна СЕМИНА

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21-летняя жительница Бийска обвиняется в мошенничестве. Девушка обманывала посетителей сайта знакомств.

Как удалось установить, прошлой осенью девушка зарегистрировалась на сайте знакомств под псевдонимом Светик. Одним из первых ей написал житель Ростовской области.

- Она пожаловалась ему, что в Бийск переехала недавно. Родственников не осталось, а из общежития выгоняют. Денег на еду и билет в родной город у нее нет, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В итоге мужчина сжалился и несколько дней перечислял ей деньги и даже хотел оплатить транспортные расходы. Однако как только «матпомощь» упала на карту мошенницы, все общение прекратилось.

Параллельно с этим под ником Катерина девушка переписывалась с жителей столицы Родины. Для него она придумала другую легенду, мол живет с тетей в обозримом будущем планирует переехать в Москву. Для того чтобы помочь девушке, мужчина перевел ей около 30 тысяч рублей. Однако далее история повторилась – общение закончилось.

После этого у нее еще был знакомый из Подольска. Он также перевел ей на карту деньги на билет до Москвы и на проживание в гостинице. Помимо этого ее жертвами стали мужчины из Новочеркасска и Феодосии.

Против девушки возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено. В ближайшее время состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU