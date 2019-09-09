Самую красивую девушку выбрали в Барнауле в День города

СЕГОДНЯ 06:14 2019-09-09T06:14:47+03:00

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В краевой столице 7 сентября выбрали «Мисс Барнаул 2019». Ей стала 22-летняя выпускница АГУ.

В День города, 7 сентября, на площади Сахарова состоялся финальный этап конкурса красоты. Так за звание «Мисс Барнаул 2019» боролись больше 20 девушек. Между выходами участниц на сцену для зрителей выступали барнаульские артисты.

В итоге жюри выбрали самую красивую девушку, которая и завоевала звание «Мисс Барнаул 2019». Ею стала 22-летняя выпускница АГУ Елена Драгина. Первой вице-мисс выбрали Бажинину Анастасию, второй вице-мисс стала Холодкова Алёна.

К слову, в этом году Барнаул отмечал свое 289-летие. Для жителей краевой столицы в этот день работали развлекательные площадки, выставки, выступали артисты.

Кстати, творческие номера не оставили равнодушным никого. Например, уже многие посмотрели ролик, где пожилой барнаулец зажигательно танцует под очередное выступление местных артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU