2019-09-08T08:13:53+03:00
Общество

Пожилой барнаулец покорил горожан зажигательным танцем на Дне города

Этот дедушка точно знает, что такое веселье [ВИДЕО]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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7 сентября Барнаул отпраздновал своё 289-летие. Для горожан были организованы развлекательные площадки с танцами, песнями и играми.

Музыкальные номера никого не оставили равнодушным. Например, один дедушка пустился в пляс, да так, что дал фору молодым. Физическим способностям пенсионера стоит только позавидовать. Он сразу же обратил внимание публики на себя.

Зажигательный танец на Дне города Барнаула-2019.Автор: Олег Укладов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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