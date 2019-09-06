День города в Барнауле будет «трезвым»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-06T15:30:08+03:00

Алкоголь не будут продавать в магазинах

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В Барнауле не будут продавать алкоголь на время празднования Дня города. Постановление об этом подписал еще бывший глава города Сергей Дугин 22 июля.

Весь день во время празднования 289-летия Барнаула руководителям предприятий розничной торговли «рекомендовано» не продавать алкогольную продукцию с 9 утра до 21 часов. Поскольку в Алтайском крае после 21 часа алкоголь не продают, «сухой закон» фактически будет действовать до 9 утра 8 сентября.

Такая мера призвана обеспечивать общественный порядок в местах массового скопления людей. Горожане отмечают, что за много лет действия этой «традиции» на Дне города действительно стало спокойно и цивилизованно.

Напомним, алтайские синоптики уточнили свой прогноз на выходные. По их данным, в Барнауле будет на пару градусов теплее, чем планировалось ранее, но по-прежнему прогнозируются дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU