2019-09-06T06:34:39+03:00
Общество

Какой будет погода в Барнауле на День города-2019

Стала известна погода в Барнауле на День города-2019
Анастасия Корягина
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Дождь.Дождь.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Алтайские синоптики уточнили свой прогноз на выходные. По их данным, в Барнауле будет на пару градусов теплее, чем планировалось ранее. Но по-прежнему прогнозируются дожди, а гроза «переместилась» с субботу на воскресенье.

Погода в Барнауле 7 сентября

Ночью температура +8...+10, временами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Днем +20...+22, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с.

Погода в Алтайском крае 7 сентября

Ночью температура +5...+10, в отдельных районах дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Днем +18...+23, в отдельных районах дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с.

Погода в Барнауле 8 сентября

Ночью температура +7...+9, временами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Днем +19...+21, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Алтайском крае 8 сентября

Ночью температура +5...+10, в отдельных районах дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Днем +18...+23, в отдельных районах дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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