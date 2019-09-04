Улицу Красный Текстильщик перекроют в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-04T11:00:38+03:00

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Улицу Красный Текстильщик в Железнодорожном районе Барнаула перекроют для проезда транспорта.

Это связано с ремонтом канализационного коллектора, сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы. Так со следующего воскресенья, 15 сентября, с 9 утра проезд будет закрыт от дома №60 до дома №80.

- Откроют движение по улице Красный Текстильщик только в 20.00 25 ноября, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Водителей призывают заранее продумать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU