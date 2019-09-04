Стоянку машин запретят в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-04T05:38:19+03:00

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В центре Барнаула установят дополнительные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств.

В частности, как сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, новые знаки появятся в районе здания №84 по улице Партизанской.

- Знаки появятся уже 12 сентября. Они будут ограничивать стоянку транспортных средств, - отмечают в профильном ведомстве.

По словам экспертов, это вынужденная мера и таким образом будут бороться за безопасность дорожного движения на улице Геблера.

Напомним, ранее комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи принял решение установить в Барнауле на некоторых участках знаки, ограничивающие стоянку грузового транспорта. В частности с 23 сентября они появятся на участках улицы Власихинской от здания №57ж до №57а к1 и от здания №57 к2 до здания №2 по улице Пихтовой.

ИСТОЧНИК KP.RU