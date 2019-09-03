В Барнауле временно перекроют проспект Социалистический

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-03T08:42:48+03:00

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Из-за проведения развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона в центре Барнаула временно ограничат проезд для всех видов транспорта. Об этом предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать 5 сентября с 16 до 18 часов по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова. На это время поменяется и движение общественного транспорта:

- Маршрут №17- пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – пл.Спартака, в обратном направлении по маршруту;

-Маршрут №20 - пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту

- Маршрут №55 - ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- Маршрут №109- пр кт Ленина – ул.Гоголя – пр кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- Маршруты №57, 60, 73- ЛДП «Спартак-2» – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

К слову, водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее строить маршрут своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU