2019-09-03T08:42:48+03:00
Общество

В Барнауле временно перекроют проспект Социалистический

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Временно перекроют проездВременно перекроют проездФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Из-за проведения развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона в центре Барнаула временно ограничат проезд для всех видов транспорта. Об этом предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать 5 сентября с 16 до 18 часов по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова. На это время поменяется и движение общественного транспорта:

- Маршрут №17- пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – пл.Спартака, в обратном направлении по маршруту;

-Маршрут №20 - пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту

- Маршрут №55 - ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- Маршрут №109- пр кт Ленина – ул.Гоголя – пр кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

- Маршруты №57, 60, 73- ЛДП «Спартак-2» – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

К слову, водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее строить маршрут своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители «Добрянки» опровергли скорое появление своих магазинов в Барнауле
ВТБ и Международная ассоциация воздушного транспорта развивают сотрудничество в сфере расчетов
Ситуация с барнаульскими депутатами, которые нарушили закон, может ещё измениться
В Барнауле прекращен сбор денег больной раком Маше Грачевой
21-килограммовая Кристина Корягина показала, какой была в школе
«Стальное дерево» поможет реконструировать спортивную площадку в Заринске
С 3 сентября отключат горячую воды в двух районах Барнаула
Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 56 млрд рублей
В театре Драмы скоро покажут премьерный спектакль по рассказам Шукшина
На Алтае осудили женщину, ударившую ножом ревнивого сожителя
В Барнауле назвали самый благоустроенный район
Сводный отряд алтайской полиции отправился служить в Чечню
На Алтай пришли первые заморозки
Каллиста, Теона, Селестина: как барнаульцы называют своих дочерей
Дикие животные бегут в Алтайский край от пожаров в соседнем регионе
В Барнауле впервые пройдет чемпионат по скоростному поеданию «Суперобжора2019»
ВТБ начинает продажи облигаций федерального займа четвертого выпуска
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
Виктор Томенко поздравил детей с 1 сентября
Жители алтайских сел бьют тревогу из-за вырубки лесов
В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
Барнаулец купил телефон на фейковом сайте и потерял всё
На лестнице к Нагорному парку проложат новое покрытие