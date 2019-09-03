Представители «Добрянки» опровергли скорое появление своих магазинов в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-03T10:30:10+03:00

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Информацию о том, что в Барнауле появится магазин традиционной русской кухни «Добрянка» опровергла ее пиар директор, сообщает «Континент Сибирь».

Ранее сообщалось о том, что на месте якобы съезжающего «Ашана» появится магазин традиционных русских блюд «Добрянка». Эта информация не была подтверждена её официальными представителями.

-У компании в Барнауле есть один магазин «Бахетле», и открывать новые в этом и 2020 году не планируем, сообщила Елена Перегонцева, директора по PR сетей «Добрянка» и «Бахетле».

Магазин традиционной русской кухни «Добрянка» был создан предпринимателями Евгением и Виталием Насоленко. Они купили франшизу «Бахетле» и на её основе реализовали свою идею.

Так бизнесмены сделали упор на готовые блюда, рецептуру для которых разработал бренд-шеф Максим Сырников.

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ИСТОЧНИК KP.RU