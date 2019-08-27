Стало известно, кто займет площади «Ашана» в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-27T11:00:01+03:00

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Стало известно, кто может занять торговые площади вместо уходящего с рынка Барнаула «Ашана».

В частности пока речь идет о площадях в торговом центре Galaxy. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на собственный источник, есть вероятность, что их займет новосибирская «Добрянка». Это проект предпринимателей Виталия и Евгения Насоленко. Они скопировали его с сети «Бахетле». По предварительной информации магазин может начать работать уже в первом квартале следующего года.

Известно, что в «Добрянке» продаются продукты традиционной русской кухни. Причем предприниматели сделали ставку на готовые блюда, рецептуру для которых разработал бренд-шеф Максим Сырников.

Напомним, несколько дней назад появились слухи о том, что «Ашан» может покинуть рынок Барнаула. По некоторой информации французская сеть решила закрыть в России 30 точек. Это связано с переходом на новую бизнес-модель.

ИСТОЧНИК KP.RU