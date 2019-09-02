Виктор Томенко поздравил детей с 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-02T12:25:35+03:00

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2 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил одно из лучших учебных заведений России - Бийский лицей-интернат. Глава региона принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает сайт алтайского правительства.

- Для правительства Алтайского края очень важно, чтобы все школы региона могли принять детей. Чтобы в них были условия для обучения детей, воспитания в духе уважения к своей родине, к учителям, родителям. За это лето сделано все для того, чтобы учебный процесс своевременно начался, - отметил Виктор Томенко.

Глава региона пожелал бийским ученикам новых друзей, новых открытий и прочных знаний.

В Алтайском крае распахнули двери более тысячи школ. Учебный процесс начался для 275 тысяч детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU