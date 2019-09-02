2019-09-02T05:20:25+03:00
Общество

Почти 30 тысяч первоклассников на Алтае сядут за парты 2 сентября

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ПервоклассникиПервоклассникиФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 2 сентября, в алтайских школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. О решении перенести линейки с 1 на 2 сентября «Комсомолка» сообщала ранее.

Всего в сентябре за парты сядут 275 тысяч детей, из них около 30 тысяч – первоклассники. Все школы в крае готовы к началу нового учебного года. Комиссия по приемке работала с 22 июля по 16 августа. Как и в прошлом году, проверку прошли 1097 учреждений.

- В регионе проведена большая работа по подготовке к новому учебному году. Активно ремонтируются и строятся объекты образования, выделяются средства на оснащение учреждений современным оборудованием, обновляются системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Впереди всех нас ждет плодотворный учебный год, который подарит нам новые возможности и свершения, - отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в своем поздравительном обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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