Оскандалившиеся из-за доходов депутаты остались в Барнаульской думе

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-30T13:35:56+03:00

Коллеги не стали голосовать за лишение их мандатов

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30 августа в Барнаульской гордуме рассмотрели вопрос о лишении полномочий трех депутатов, допустивших нарушения в декларациях о доходах за 2017 год. Единороссы добились сохранения мандатов за своими коллегами. Для этого им даже не пришлось устраивать демарш, как в Бийске.

За лишение мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова не проголосовал никто. Двое представителей фракции КПРФ воздержались, сообщает «Банкфакс». Сами виновники обсуждения тоже голосовали.

Гордума все же привлекла нарушителей к ответственности по новой федеральной норме. Депутаты единогласно приняли решение вынести им предупреждение. Народные избранники посчитали ситуацию исчерпанной. Представитель прокуратуры никак не прокомментировал принятое решение.

Изначально прокуратура Барнаула через суд добивалась наказания для 14 депутатов городской думы, которые «забыли» указать в декларациях за 2017 год свои квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин, а также занижали размер реальной зарплаты - как собственной, так и членов семей.

К окончанию разбирательства прокуратуры остались претензии к пяти депутатам. Двое из них, Марат Жумадилов и Егор Банщиков, сами написали заявления о сложении полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU