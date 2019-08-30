2019-08-30T13:35:56+03:00
Политика

Оскандалившиеся из-за доходов депутаты остались в Барнаульской думе

Коллеги не стали голосовать за лишение их мандатов
Анастасия Корягина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Барнаульская городская дума.Барнаульская городская дума.Фото: Барнаульская городская дума
Изменить размер текста:

30 августа в Барнаульской гордуме рассмотрели вопрос о лишении полномочий трех депутатов, допустивших нарушения в декларациях о доходах за 2017 год. Единороссы добились сохранения мандатов за своими коллегами. Для этого им даже не пришлось устраивать демарш, как в Бийске.

За лишение мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова не проголосовал никто. Двое представителей фракции КПРФ воздержались, сообщает «Банкфакс». Сами виновники обсуждения тоже голосовали.

Гордума все же привлекла нарушителей к ответственности по новой федеральной норме. Депутаты единогласно приняли решение вынести им предупреждение. Народные избранники посчитали ситуацию исчерпанной. Представитель прокуратуры никак не прокомментировал принятое решение.

Изначально прокуратура Барнаула через суд добивалась наказания для 14 депутатов городской думы, которые «забыли» указать в декларациях за 2017 год свои квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин, а также занижали размер реальной зарплаты - как собственной, так и членов семей.

К окончанию разбирательства прокуратуры остались претензии к пяти депутатам. Двое из них, Марат Жумадилов и Егор Банщиков, сами написали заявления о сложении полномочий.

Читайте также:

Бийских единороссов ждут разборки за бойкот заседания городской думы

Парламентарии не захотели рассматривать вопрос о лишении полномочий нескольких депутатов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный барнаульский татуировщик заявил об избиении в фитнес-клубе
На Алтае осудили мужчину за избиение табуретом из-за спора на тему уголовников
В Барнауле вновь отключат горячую воду
Алтайский министр рассказал, как будут сокращать разрыв между зарплатами учителей
На линейке в Алтайском медуниверситете высадят голубые ели в честь каждого факультета
МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае
Почти 800 человек заболели вшивостью на Алтае
«Динамо-Алтай» одержало победу в контрольном матче с «Сибирскими Снайперами»
Памятная акция по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет в Барнауле
Ремонт аварийной базы «Динамо» начнется в 2020 году
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Студенты АлтГТУ вошли в десятку лучших спортсменов Всемирной Универсиады
Сергей Дугин официально лишен полномочий
Вопросы санаторно-курортной системы обсудят на научной конференции в Белокурихе
Почти 100% барнаульских трамваев требуют ремонта
Рубцовчанин подозревается в убийстве женщины, которую он не хотел отпускать домой
Алтайская полиция опровергла слухи о взрыве с пострадавшими в частном доме в Рубцовске
Два воришки из Рубцовска пойдут под суд
В Барнауле начали строительство храма рядом с парком «Солнечный ветер»
Где в Алтайском крае появятся камеры фиксации нарушений ПДД
На проспекте Ленина проложат дополнительную полосу движения
Барнаулец попался на 11-м преступлении