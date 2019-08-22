2019-08-22T15:00:00+03:00
Политика

В Бийске единороссы сорвали заседание городской думы

Анна СЕМИНА
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В четверг, 22 августа, в Бийске депутаты-единороссы сорвали заседание городской думы.

Об этом сообщает «МК на Алтае». По информации издания, депутаты во главе с Сергеем Ларейкиным покинули зал. Позже они объяснили свою «акцию» неотложным совещанием. Однако нашлись те, кто видел некоторых членов партии в кафе неподалеку от администрации.

- По одной из версий весь этот демарш связан с вопросом, который в повестке значился под номером восемь. Он касался лишения депутатских полномочий всех, кто «выжил» после декларационного скандала, - пишет издания.

Речь идет о таких персонах как Игорь Степанов, Константин Белый, Александр Хлыновский, Александр Вишняков. Не исключено, что уходом из гордумы единороссы пытались сорвать рассмотрение этого вопроса.

Скорее всего, к нему теперь вернутся во время сентябрьской сессии. С одной стороны это может сыграть нарушителям на руку, так как 29 августа депутаты АКЗС должны принять закон Алтайского края, который позволит декларационных нарушителей не лишать их мандатов, а всего лишь ограничиться предупреждением. С другой стороны часть бийских депутатов все же настаивает именно на изгнании – якобы закон обратной силы не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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