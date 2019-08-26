Бийских единороссов ждут разборки за бойкот заседания городской думы

Бийских единороссов ждут серьезные последствия бойкота заседания городской думы, случившееся 22 августа. Большая часть партии в главе с председателем БГД Сергеем Ларейкиным покинула зал заседания, попросив экстренный перерыв, а обратно не вернулась.

В результате депутаты не смогли рассмотреть вопрос о лишении некоторых парламентариев полномочий из-за скандала с декларациями о доходах. Из-за ухода единороссов не набрался кворум - для правомочности голосования должно быть 16 голосов, а в зале осталось только 14 депутатов.

Оргвыводы не заставили себя долго ждать - 28 августа поведение Ларейкина будут разбирать его коллеги по партии на региональном уровне, пишет "Политситбру". По мнению некоторых депутатов, таким поступком председатель городской думы дискредитировал не только себя, но и партию.

Этот демарш вполне может обернуться отставкой Ларейкина, ведь единороссы не имеют большинства в БГД, а часть депутатов из фракции уже открыто выступила против Ларейкина.

Сам председатель открыто выступил в газете "Бийский рабочий", где сообщил, что благодаря поправкам Госдумы у депутатов есть шанс на "амнистию", но они пока не вступили в силу.

- В проекте решения, которое было вынесено на заседание Думы, предлагалось принять ответ на представление прокурора и не применять к депутатам крайней меры в виде досрочного прекращения полномочий. Но из-за неподготовленности документа, когда дело дошло до рассмотрения вопроса, я объявил перерыв в заседании Думы, - рассказал Ларейкин.

Не увидев конструктива со стороны коллег, парламентарии решили не продолжать заседания. По мнению Ларейкина, это решение положительно скажется на бийчанах, ведь дополнительные выборы вместо уволенных депутатов повлекут за собой дополнительные расходы из бюджета.

Напомним, лишение мандатов грозит четырем депутатам: двоим от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), одному от ЛДПР (Александр Вишняков) и одному от КПРФ (Александр Хлыновский). Своих представителей в городской думе могут потерять тысячи бийских избирателей.

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