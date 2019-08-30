2019-08-30T06:26:06+03:00
Политика

Сергей Дугин официально лишен полномочий

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-глава города Барнаула Сергей Дугин с пятницы, 30 августа, официально лишен полномочий.

Такое решение было принято на сессии Барнаульской городской Думы, сообщает «Политсибру». Это было первое заседание после летних каникул. Сегодняшним докладчиком по теме отставки градоначальника стал зампредседателя БГД Сергей Струченко. За досрочное сложение полномочий проголосовали все 36 депутатов.

Напомним, что Сергей Дугин написал заявление об отставке 15 августа. Он был на этом послу с конца 2015 года, а 1 декабря 2017-го его переизбрали депутаты Барнаульской городской думы.

Временно исполняющим обязанности главы Барнаула является Вячеслав Франк – первый заместитель главы.

Читайте также:

Чем займется Сергей Дугин после отставки: банк, политика или рыбалка?

Кластер, вырубки, торговые лотки: чем запомнился мэр Барнаула Сергей Дугин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт аварийной базы «Динамо» начнется в 2020 году
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Студенты АлтГТУ вошли в десятку лучших спортсменов Всемирной Универсиады
Вопросы санаторно-курортной системы обсудят на научной конференции в Белокурихе
Почти 100% барнаульских трамваев требуют ремонта
Рубцовчанин подозревается в убийстве женщины, которую он не хотел отпускать домой
Алтайская полиция опровергла слухи о взрыве с пострадавшими в частном доме в Рубцовске
Два воришки из Рубцовска пойдут под суд
В Барнауле начали строительство храма рядом с парком «Солнечный ветер»
Где в Алтайском крае появятся камеры фиксации нарушений ПДД
На проспекте Ленина проложат дополнительную полосу движения
Барнаулец попался на 11-м преступлении