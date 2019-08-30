Сергей Дугин официально лишен полномочий

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-30T06:26:06+03:00

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Экс-глава города Барнаула Сергей Дугин с пятницы, 30 августа, официально лишен полномочий.

Такое решение было принято на сессии Барнаульской городской Думы, сообщает «Политсибру». Это было первое заседание после летних каникул. Сегодняшним докладчиком по теме отставки градоначальника стал зампредседателя БГД Сергей Струченко. За досрочное сложение полномочий проголосовали все 36 депутатов.

Напомним, что Сергей Дугин написал заявление об отставке 15 августа. Он был на этом послу с конца 2015 года, а 1 декабря 2017-го его переизбрали депутаты Барнаульской городской думы.

Временно исполняющим обязанности главы Барнаула является Вячеслав Франк – первый заместитель главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU