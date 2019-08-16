Чем займется Сергей Дугин после отставки: банк, политика или рыбалка?

15 августа как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава Барнаула уходит в отставку. Его уходу предшествовал ряд серьезных потрясений вроде бума коммунальных аварий или коррупционных проверок в администрации города.

Но факт остается фактом: Дугин ушел мирно и таким образом пресек «проклятье» этой должности (его предшественники с поста уходили то после возбуждения уголовного дела, то в результате трагического случая). Поэтому вполне возможно, что бывший градоначальник еще послужит на благо народа. «Комсомолка» собрала возможные варианты того, чем займется Сергей Дугин после отставки.

Будет работать в банковской сфере

Это самый популярный на данный момент слух – Дугина, по некоторым данным, пригласили работать в сферу банковского обслуживания. Ни предполагаемой должности, ни конкретных организаций никто не называет. Но очевидно, что Сергея Ивановича вряд ли устроит вариант ниже управляющего.

По образованию Дугин экономист, имел опыт работы в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике. Он вполне конкурентноспособен, а тот факт, что он более 3,5 лет управлял целым городом, дает ему большое преимущество.

Отправится на заслуженный отдых

Для многих не секрет, что Сергей Иванович – большой любитель рыбалки, и каждую свободную минуту тратит на это хобби. Кто знает, может ему понравится отдыхать?

Хотя чаще всего управленцы стараются работать до тех пор, пока есть силы. Многие пенсионеры очень тяжело переживают закат своей карьеры, особенно активные и деятельные люди. Учитывая тот факт, что Дугин довольно часто по собственной инициативе работал по субботам, можно предположить, что он как раз из тех, кто не может сидеть без дела.

Уйдет в правительство

По данным источников «КП», такой вариант не исключен. Однако всерьез этот вопрос пока не поднимался. Сергей Дугин – человек с большим опытом в сфере управления, до назначения на должность мэра он много лет проработал начальником Главного управления труда соцзащиты Алтайского края.

Сейчас должность министра соцзащиты занята, да и вряд ли сам Дугин захочет «войти в одну и ту же воду». Но в правительстве есть вакантные места: к примеру, до сих пор нет кандидата на пост промышленно-строительного вице-премьера Алтайского края.

Помимо тех сфер, что есть в названии должности, этот замгубернатора должен курировать сферу ЖКХ, транспорт и тарифы. За время управления городом Дугин наверняка стал неплохо разбираться в этих направлениях – но и часто подвергался критике горожан за свою работу.

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