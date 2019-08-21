Девушку из Барнаула осудили за убийство сожителя-тирана во время драки

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-21T05:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летней жительнице Барнаула вынесли приговор за убийство сожителя при превышении пределов самообороны. Молодой человек неоднократно избивал ее во время совместной жизни, и девушка зарезала его во время очередного конфликта.

Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, осужденная жила со своим ребенком и 20-летним парнем. В апреле 2019 года между сожителями произошла ссора: молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и приревновал гражданскую жену. Он стал избивать ее, и девушка, испугавшись очередного истязания, взяла кухонный нож и ударила обидчика в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Девушка частично признала свою вину: она утверждала, что не хотела убивать сожителя, а думала лишь хорошенько припугнуть его. Однако суд принял во внимание доводы следствия. Молодую мать признали виновной и назначили ей наказание в виде 1,5 лишения свободы условно.

Читайте также:

Пенсионер деревянным бруском забил пасынка

37-летний мужчина стал избивать отчима, и тот начал защищаться тем, что попалось под руку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU