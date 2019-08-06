В Барнауле будут судить женщину, которая убила сожителя-тирана

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-06T15:09:01+03:00

Мужчина неоднократно избивал ее во время их семейной жизни.

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Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Барнаула. Женщину обвиняют в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, обвиняемая жила со своим маленьким ребенком и 20-летним сожителем. В апреле 2019 года между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал избивать гражданскую супругу.

Испугавшись, что сожитель причинит ей серьезные повреждения, как неоднократно случалось ранее, женщина взяла кухонный нож и ударила парня в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемая настаивала на том, что не хотела убивать сожителя, планируя лишь напугать его. Но следователь решил, что ее вина доказана. Дело будет рассматривать городской районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU