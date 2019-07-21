Пенсионер деревянным бруском забил пасынка

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-21T12:53:12+03:00

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В алтайском селе 65-летний мужчина деревянным бруском забил пасынка, который полез с ним в драку.

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Целинного района, которого обвиняют в превышении пределов необходимой обороны. Следствие установило, что апреле в дом к мужчине пришел его 37-летний пасынок.

- Он был пьян и начал вести себя по отношению к находящимся в доме родственникам агрессивно, высказывая необоснованные претензии, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо этого мужчина стал распускать руки – он начал бить отчима. Защищаясь от пасынка пенсионер схватил деревянный брусок и ударил им родственника по голове.

- Тем самым он и превысил пределы необходимой обороны, так как мужчина через несколько часов скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, - добавляют в ведомстве.

Во время допроса близких потерпевшего его супруга и родственники характеризовали его, как конфликтного и завистливого человека. Он на самом деле злоупотреблял алкоголем и в таком состоянии частенько приходил к родителям и устраивал скандалы, дрался с отчимом.

Тем не менее, уголовное дело возбужденное против пожилого мужчины направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU