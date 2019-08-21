В Барнауле женщина отсудила 49 тысяч за отравление роллами

21 Авг. 04:10 2019-08-21T04:12:50+03:00

Ей пришлось пролежать несколько дней в инфекционном отделении больницы

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Жительница Барнаула выиграла суд у компании по производству суши-роллов и других блюд японской кухни, сообщает прокуратура Алтайского края. Женщина сделала заказ и после его употребления почувствовала себя плохо. В дальнейшем ее пришлось госпитализировать из-за пищевого отравления.

В инфекционном отделении больницы горожанке пришлось провести несколько дней, проходя лечение. Выйдя из медучреждения, она подала иск к компании о компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону пострадавшей и постановил выплатить ей 49 тысяч рублей. Компания-производитель попыталась его обжаловать, но апелляционная комиссия оставила без изменения это решение. Название организации не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU