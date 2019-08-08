Барнаулец отсудил 100 тысяч рублей за сломанную в драке челюсть

Барнаулец отсудил 100 тысяч рублей за сломанную челюсть. Мужчина подрался с водителем, который подрезал его автомобиль на дороге.

Как рассказала "КП-Барнаул" помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко, осужденный двигался по городской дороге и совершил опасный маневр на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной, не уступив дорогу потерпевшему. Автомобили чудом не столкнулись. Водители вышли из машин и стали выяснять отношения.

Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой нарушитель ПДД ударил оппонента кулаком по лицу. Пострадавший получил двусторонний перелом челюсти, а виновник бросил его на дороге и уехал.

Несмотря на травму, потерпевший сумел позвонить в полицию и сообщить о случившемся, а после этого сел в свою машину и стал преследовать автомобиль виновного. Через некоторое время драчуна задержали.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Ему не разрешается выходить из дома в ночное время (после 22 часов и до 6 утра), нельзя менять место жительства, работы и покидать Барнаул без согласия органа надзора.

Также он обязан выплатить потерпевшему 100 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Суд учел то, что мужчина долго лечился и не мог вести обычную жизнь.

Драки между водителями - не редкое происшествие в Барнауле. Так, в январе 2019 года после ДТП на ул. Малахова произошла потасовка с участием таксиста. Мужчину серьезно избили: после одного из ударов он упал на асфальт. На месте происшествия была лужа крови.

А в октябре 2018 года подрались водитель автобуса №20 и пассажир, который проехал свою остановку. Мужчина требовал немедленно выпустить его и обложил работника транспортной компании матом.

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