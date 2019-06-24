Упавший в автобусе барнаулец отсудил 240 тысяч рублей
Житель Барнаула, пострадавший в автобусе, получил 240 тысяч рублей компенсации.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в сентябре прошлого года в Барнауле произошло ДТП, в результате которого пассажиру автобуса был причинен вред здоровью средней тяжести. Автогражданская ответственность перевозчика была застрахована.
Пострадавший в аварии мужчина обратился в страховую организацию, однако она отказала в выплате. Тогда мужчина отправился в суд, который постановил выплатить мужчине страховое возмещение, а также неустойку и штраф за его несвоевременную выплату. Таким образом, за падение в автобусе барнаулец получил 240 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU