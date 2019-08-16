Спасенный пес Гудроша идет на поправку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-16T13:41:15+03:00

Волонтерам до сих пор не удалось отмыть весь гудрон с шерсти животного

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Барнаульский пес, который 12 августа угодил в яму с гудроном, идет на поправку. Об этом рассказали "АиФ-Алтай" в приюте "Бусинка", где содержится животное.

Ранее сообщалось, что состояние собаки стабильно тяжелое. Волонтерам до сих пор не удалось отмыть весь гудрон с шерсти животного. Сейчас Гудроша, как его прозвали в соцсетях, нормально ест и гуляет.

Хозяев собаке пока не ищут: еще как минимум месяц ее нужно лечить. Имя псу пока не дали.

Как ранее сообщала "КП-Барнаул", 12 августа неравнодушные барнаульцы провели целую операцию по спасению собаки, которая застряла в яме с гудроном. Животное провело в ней почти сутки, и если бы его не достали – вряд ли бы выжило. У пса оказалась сильная интоксикация.

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ИСТОЧНИК KP.RU