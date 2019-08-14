Барнаульцы спасают пса, упавшего в яму с гудроном

12 августа неравнодушные барнаульцы провели целую операцию по спасению собаки, которая застряла в яме с гудроном. Животное провело в ней почти сутки и если бы не люди – вряд ли бы выжило. Сейчас за жизнь дворняжки борются ветеринары.

Пес находится в барнаульском приюте для животных «Бусинка». Несмотря на то, что он был переполнен, отказать в помощи бедняжке не смогли.

- Вечером нам начали писать и звонить люди с просьбой забрать собаку. К 21:00 пес приехал к нам. Искренне хочу сказать спасибо Саше Подкорытовой, которая сразу же откликнулась и приехала помогать оттирать собаку, и людям, которые привезли 15 литров масла, постельное белье, съездили за лекарствами, - отметили в организации.

Позже вызвали ветврача, который четыре часа провел с пострадавшим псом, подсказывал, как за ним ухаживать. До часа ночи с шерсти пытались оттереть гудрон всеми возможными способами, однако это оказалось не так просто. Состричь шерсть тоже оказалось непростой задачей - машинка масляные волосы не берет. Всю ночь собака провела под капельницей.

- Пока об улучшениях говорить рано, интоксикация глобальная, состояние тяжелое. Но стабильное. Надеемся и делаем все возможное, - заверили в «Бусинке».

Собака.

Тем временем, в социальных сетях барнаульцы беспокоятся – если в яму угодила собака, то может провалиться и кто-то еще. Сейчас ищут ответственных.

- А кто следующий? Опять животное или ребёнок? - возмущается жительница города Ирина.

- Сейчас собака - потом ребенок. Где службы коммунальные? Кто отвечает за это? - пишет еще одна женщина.

Кто мог слить едкую жидкость в яму, узнать пока не удалось. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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