2019-04-24T14:29:22+03:00
Происшествия

Живодер из Барнаула сбросил собаку с четвертого этажа и забил палкой

БОРЗОВ Денис
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Уличная собакаУличная собакаФото: Олег УКЛАДОВ
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Инцидент произошел в середине апреля в доме по улице Глушкова, 3. Жилец выбросил ни в чем не повинную собаку из окна. Девушка, проходившая мимо, заметила страдающее животное и отвезла в ветеринарную клинику. Собаке помогли, и выписали лечение, каждый день собаку нужно было показывать врачу.

Как рассказали зоозащитники, девушке негде было оставить собаку, и на «помощь» пришла соседка. На следующий день животного у нее не оказалось, женщина уверяла, что пса отправили в приют «Ласка». Спасительница в историю не поверила, и потребовала рассказать все, как есть.

Правда оказалась куда хуже. Хозяин забрал собаку и ночью с приятелем забил ее палкой до смерти. Девушка нашла мертвое животное в яме. Было видно, что над собакой издевались.

Волонтеры выяснили, что соседка в теплых отношениях с живодером. Она не считает поступок своего друга дурным. Данным инцидентом уже занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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