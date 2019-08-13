2019-08-13T12:29:54+03:00
Происшествия

Три пассажира маршрутки пострадали в аварии в Барнауле

Анна СЕМИНА
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ДТП на улице БалтийскойДТП на улице БалтийскойФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Во вторник, 13 августа, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городской маршрутки и «Лексуса». Пострадали три человека.

По данным ГИБДД, авария произошла около 12.10 по местному времени в районе дома №83 по улице Балтийской. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий автомобиль Lexus-460. От удара последний перевернулся на бок.

По информации на эту минуту, за помощью медиков обратились три пассажира маршрутки. Их доставили в медучреждение. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю также добавляют, что для ликвидации последствий аварии было задействовано 16 человек, пять единиц техники, из них от МЧС России семь человек и две единицы техники.

По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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