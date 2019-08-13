Три пассажира маршрутки пострадали в аварии в Барнауле
Во вторник, 13 августа, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городской маршрутки и «Лексуса». Пострадали три человека.
По данным ГИБДД, авария произошла около 12.10 по местному времени в районе дома №83 по улице Балтийской. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий автомобиль Lexus-460. От удара последний перевернулся на бок.
По информации на эту минуту, за помощью медиков обратились три пассажира маршрутки. Их доставили в медучреждение. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю также добавляют, что для ликвидации последствий аварии было задействовано 16 человек, пять единиц техники, из них от МЧС России семь человек и две единицы техники.
По данному факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU