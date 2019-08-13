2019-08-13T07:55:23+03:00
Происшествия

ДТП со смертельным исходом произошло в Новоалтайске

Анна СЕМИНА
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В городе Новоалтайске в понедельник вечером, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим.

Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, авария произошла примерно в 21.40 автодороге «подъезд к микрорайону «Новогорский». Полицейские незамедлительно отправились на оказание помощи потерпевшим и организацию движения.

Уже на месте было предварительно установлено, что 67-летний водитель Toyota Corolla Spacio сбил 41-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в ведомстве.

По факту данного ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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