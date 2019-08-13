2019-08-13T12:06:10+03:00
Происшествия

Nissan столкнулся с поездом на Алтае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае на перегоне ПанкрушихаУрываево произошло ДТП с участие кроссовера Nissan Qashqai и поезда.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла в понедельник, 12 августа, в 16.48 по московскому времени. Водитель Nissan Qashqai по неизвестной причине не справился с управлением, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом.

- Машинист хоть и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось, - поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что авария не повлияла на график движения поездов. Из людей никто не пострадал. Инфраструктура не повреждена.

Читайте также:

ДТП со смертельным исходом произошло в Новоалтайске

На месте было предварительно установлено, что 67-летний водитель Toyota Corolla Spacio сбил 41-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральных трассах в Алтайском крае досрочно завершили ремонт
Алтайский край номинирован на премию National Geographic Traveler Awards 2019
Три пассажира маршрутки пострадали в аварии в Барнауле
В Алтайском медицинском университете подведены итоги приема на бюджетную форму обучения
20 тысяч мальков сазана выпустили в Обь
Медсанчасть поселка Малиновое Озеро отремонтируют почти за миллион рублей
Парадоксы "Юности". Алтайские эсеры опасаются за будущее заринского стадиона
Виктор Томенко недоволен ценами на авиабилеты в Барнауле
Таможенный инспектор в Барнауле попался на взятке
ДТП со смертельным исходом произошло в Новоалтайске
ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
«Великолепная природа»: Олега Газманова поразил Горно-Алтайск
АлтГТУ приглашает получить экономическое образование
Cхему движения изменят в Барнауле на двух перекрестках
Трехполосная дорога появится в бийском туркластере «Золотые ворота»
Троллейбус за 11 млн рублей привезли в Рубцовск