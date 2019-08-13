Nissan столкнулся с поездом на Алтае

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-13T12:06:10+03:00

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В Алтайском крае на перегоне Панкрушиха – Урываево произошло ДТП с участие кроссовера Nissan Qashqai и поезда.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла в понедельник, 12 августа, в 16.48 по московскому времени. Водитель Nissan Qashqai по неизвестной причине не справился с управлением, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом.

- Машинист хоть и применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось, - поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что авария не повлияла на график движения поездов. Из людей никто не пострадал. Инфраструктура не повреждена.

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ИСТОЧНИК KP.RU