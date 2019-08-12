2019-08-12T13:52:51+03:00
Общество

В Алтайском крае временно перекроют движение из-за военных колонн

Юлия ЕВГРАФОВА
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На алтайской автодороге временно ограничат движение из-за военных колон, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Так 13 августа с 21:10 часов до 14 августа 00:20 часов в связи с плановым движением военных колонн ограничат движение для всех видов транспорта. А именно на автодороге «н.п. Б. Ключи – н.п. Лесное – а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха – н.п. Бобровка».

В связи с этим, жителей Алтайского края просят с пониманием отнестись к временным мерам. А также быть внимательнее на дороге и заранее выстраивать маршрут поездок.

Напомним, также в регионе МЧС временно объявили штормпрогноз. Он будет действовать до 16 августа из-за аномальной жары. Поэтому специалисты советуют жителям Алтайского края соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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