2019-08-10T11:10:27+03:00
Общество

В Барнауле проведут акцию «Должник»

Анна СЕМИНА
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В Барнауле с 12 по 16 августа сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Должник».

Как сообщают в ведомстве, у водителей будут выборочно проверять оплату штрафов по линии ГИБДД. Если окажется, что они не оплачены, то соответствующие материалы будут направлены судебным приставам для взыскания.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, штрафы должны быть оплачены в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Если этого не происходит, то нарушитель должен заплатить штраф в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей. Либо ему грозит административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Узнать об имеющейся задолженности по штрафам можно на портале «Госуслуги», а также непосредственно в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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