2019-08-12T11:40:52+03:00
Общество

МЧС объявили штормпрогноз в Алтайском крае

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Так как в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода, специалисты предупреждают о высоком риске возникновения пожаров, сообщает региональное управление МЧС России.

До 16 августа в крае сохранится аномальная жара. Температура воздуха будет подниматься до плюс 30 градусов. Поэтому есть большой риск возникновения природных пожаров.

Стоит отметить, что на большей части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса горимости, а местами – высокая пожароопасность 4 класса горимости.

Поэтому специалисты советуют жителям Алтайского края соблюдать меры безопасности, выполняя простые правила: не бросать на землю непотушенные спички или окурки, не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву) и не давать детям играть с огнем.

К слову, если пожар все же произойдет, необходимо попытаться потушить его самостоятельно. Если сделать это не получиться – вызвать пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае женщина зарезала возлюбленного из-за ревности
В Барнауле продолжают облагораживать парк «Центральный»
В Алтайском крае временно перекроют движение из-за военных колонн
За продажу «шпионской» техники барнаулец получил штраф
За последние полгода из Алтайского края уехало больше 500 человек
Бизнесмен из Барнаула по преступной схеме отмыл около 4 млн рублей
Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко
В честь 133-летия парка «Центральный» барнаульцам накроют стол на 1000 персон
В Бийске две недели не будет горячей воды в центре города
Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" барнаульцы смогут посмотреть до 21 августа
Прокуратура подтвердила, что барнаульский садик «Теремок» создает угрозу жизни
В некоторых районах Алтайского края резко похолодает
На субботнике в Ленточном бору барнальцы собрали около 70 мешков мусора
На улице Ползунова в Барнауле нашли пять скелетов
«Звезда в шоке»: Сергей Зверев обеспокоен лесными пожарами в Сибири
Микробиологический ликбез: о пользе и вреде каротина
«Я кайфую просто от возможности доехать до леса»: Томенко рассказал о своем отдыхе
Барнаульский парк «Изумрудный» останется местом отдыха
«Единая Россия» наградила семейные команды Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч»