МЧС объявили штормпрогноз в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-12T11:40:52+03:00

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Так как в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода, специалисты предупреждают о высоком риске возникновения пожаров, сообщает региональное управление МЧС России.

До 16 августа в крае сохранится аномальная жара. Температура воздуха будет подниматься до плюс 30 градусов. Поэтому есть большой риск возникновения природных пожаров.

Стоит отметить, что на большей части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса горимости, а местами – высокая пожароопасность 4 класса горимости.

Поэтому специалисты советуют жителям Алтайского края соблюдать меры безопасности, выполняя простые правила: не бросать на землю непотушенные спички или окурки, не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву) и не давать детям играть с огнем.

К слову, если пожар все же произойдет, необходимо попытаться потушить его самостоятельно. Если сделать это не получиться – вызвать пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU