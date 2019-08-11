Из-за аварии в Барнауле без воды остались 30 домов

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-11T09:22:17+03:00

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В Барнауле из-за порыва водопровода без воды остались несколько десятков частных домов, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 11 августа, в микрорайоне Солнечная Поляна на улице Утренней произошел порыв водопровода диаметром 100 мм. Из-за этого без холодной воды остались 30 частных домов. Сейчас воды нет в домах на улице Утренней, 60-90, 61-91.

В мэрии отмечают, что к устранению этой аварии уже приступили специалисты Барнаульского водоканала. Сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.

К слову, 10 августа из-за сильного града половина жителей Бийска осталась без холодной воды и электроэнергии. Стихия также нанесла ущерб хозяйству. У некоторых жителей градом были побиты палисадники и огороды.

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ИСТОЧНИК KP.RU