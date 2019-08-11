2019-08-11T07:58:20+03:00
Общество

Апокалипсис по-бийски: в Наукограде прошёл сильный град

Местами льдинки были размером с перепелиное яйцо
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сильный град прошёл в БийскеСильный град прошёл в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
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Вечером 10 августа в Бийске бушевала непогода. Из-за крупного града часть жителей города осталась без холодной воды и электричества.

Природная стихия настигла Бийск в субботу, 10 августа, после 16 часов. Так жителей района АБ и Треста в этот день попугал небольшой дождь, а вот в центре города выпал крупный град, который побил палисадники и огороды, сообщает «Бийский рабочий». В некоторый местностях размер града был с перепелиное яйцо.

И это еще не самое страшное. Из-за разбушевавшейся непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии на МУП «Водоканал», поэтому была остановлена подача холодного водоснабжения. Позже аварию устранили.

К слову, фотографиями града жители Алтайского края стали делится и в соцсетях сообществ «Бийск 22» и «Барнаул 22». Так барнаульцы отметили, что в краевой столице в этот день стояла хорошая, теплая погода, разве что было слегка пасмурно.

Фото: скриншот из группы «Барнаул 22»

Фото: скриншот из группы «Барнаул 22»

- Вот такая погода в самый раз, - подметила Татьяна.

А вот путешественникам, оказавшимся в Белокурихе, повезло меньше.

- В Белокурихе хороший дождик остудил празднующих, - сообщил Александр.

Напомним, 6 августа град размером с лесной орех прошел в Алейске. О случившемся жители Алтайского края также сообщили в соцсетях. А 8 августа подобное природное явление неожиданно настигло и Барнаул. Поселок Южный первым принял удар стихии, а после буря с дождем и градом добралась и до центра краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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