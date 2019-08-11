Прокуратура обязала власти Ярового и Славгорода сделать площадки сбора мусора

СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-11T06:06:03+03:00

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Местные власти Славгорода и Ярового уделяют недостаточно внимания так называемой «Мусорной реформе». Такой вердикт был вынесен после проверки доводов, изложенных в СМИ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Так в ходе проверки Славгородского округа было установлено, что чиновники уделили «недостаточное внимание вопросам организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО».

Также отмечено, что площадки для сбора ТКО в многоквартирных домах были созданы только в селе Пригородное. А в частном секторе Славгорода и нескольких селах Славгородского района мусор вывозится бестарным способом по графику, но в 23 селах его не увозят совсем. К тому же, в этих местностях нет площадок для накопления ТКО и крупногабаритного мусора.

В ведомстве также отметили, что представления об устранении нарушений главам Славгорода и Ярового вносились несколько раз. Но они исполнены не были. Сейчас в администрации Славгорода и Ярового направлены иски о возложении обязанности устранить нарушения законодательства, регулирующего вопросы обращения с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU