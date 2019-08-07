Военные перекроют алтайские трассы 7 и 8 августа

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-07T12:07:53+03:00

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Алтайские трассы временно перекроют 7 и 8 августа 2019 года. Причиной этого станет движение военных колон.

Так, движение для всех видов транспорта будет ограничено:

- 7 августа с 20:40 до 22:30 на автодороге «н.п. Украинский – а/д Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов)»;

- 8 августа с 21:00 до 23:50 на автодороге «Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов) – н.п. Косиха».

Планируйте заранее свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU