2019-08-06T15:49:37+03:00
Происшествия

Дым столбом. На алтайской трассе сгорел автокран

Очевидцы сообщают, что машина выполняла работы на "Алтай-Коксе" [видео].
Анастасия Корягина
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Сгоревший автокран. Фото: vk.com/gazetazarСгоревший автокран. Фото: vk.com/gazetazar
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5 августа на трассе между Заринском и Барнаулом в районе поворота на село Новокопылово сгорел автокран. Очевидцы сообщают, что машина выполняла работы на "Алтай-Коксе" и направлялась в Новосибирск, но не доехала.

По фото и видео видно, что кран сгорел дотла и восстановлению не подлежит. Дым от пожара огромным черным столбом взвивался в небо. Предположительно, машина сначала перевернулась: на одном из видео очевидцы говорят, что кран лежит "вверх ногами". При этом кран стоял на дороге, а не лежал в кювете.

Автокран горит..

Стоимость такой машины составляет десятки миллионов рублей. О судьбе водителя ничего не известно. На месте ДТП стояла машина "скорой помощи".

Автокран горит..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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