2019-08-07T10:38:48+03:00
Происшествия

В Барнауле осудили студента ВУЗа, который случайно убил пассажира автобуса

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края осудили 22-летнего парня, по чьей вине умер мужчина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в конце октября прошлого года парень и его друг ехали на автобусе. Водитель экстренно затормозил, чтобы не допустить ДТП. Это не понравилось 51-летнему мужчине. Он начал ругаться, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно. Водитель и кондуктор вызвали сотрудников полиции. До приезда стражей порядка между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, произошел конфликт, в ходе которого, молодой студент ВУЗа ударил виновника вынужденной остановки по лицу. Мужчина упал, ударившись затылком об асфальт. На следующий день он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Молодой человек свою вину признал, однако утверждал, что его действия были мотивированы агрессивным поведением погибшего. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, признал студента виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. При этом молодой человек должен два раза в месяц отмечаться в полиции и находится дома с 22.00 до 6.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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