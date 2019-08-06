Анна Евдокимова в черном платье без изысков появилась на фестивале в честь отца

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-06T08:21:59+03:00

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С 1 по 4 августа на Алтае проходил фестиваль "Земляки" в память о юмористе и экс-губернаторе края Михаиле Евдокимове.

Его дочь Анна (ей чуть за 30) каждый год приезжает в родное село отца Верх-Обское, где проходят основные события мероприятия. На берегу реки у семьи Евдокимовых стоит большой дом, и традиционно во время фестиваля там собираются родные и близкие друзья Михаила Сергеевича - жена Галина, дочь Анна, внук Михаил, актеры Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, Юрий Кузнецов-Таежный.

Анна на публике всегда выглядит скромно (и ведет себя также). Ранее на фестивале появлялась в джинсах и футболке. А в этот раз надела черное длинное платье без изысков и сандалии в цвет.

Евдокимовские чтения 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Наряд ее мамы Галины Николаевны был поинтереснее - черно-белая блузка с цветочным принтом и с одним рукавом и белые брюки.

Обе женщины поднимались на сцену, чтобы поприветствовать земляков Михаила Сергеевича и поблагодарить их за интерес к фестивалю и поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU