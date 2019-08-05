2019-08-05T10:39:08+03:00
Общество

Вдова Михаила Евдокимова в блузке с одним рукавом выступила на фестивале «Земляки»

САПОЖКОВА Александра
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Галина ЕвдокимоваГалина ЕвдокимоваФото: Олег УКЛАДОВ
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Галина Евдокимова каждый год приезжает на фестиваль «Земляки» в алтайском селе Верх-Обское, и этот год не стал исключением. Напомним, мероприятие еще при жизни организовал ее муж – юморист и экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Традиция продолжается по сей день.

В родном селе Михаила Сергеевича собираются тысячи человек, а в его особняке на берегу реки – самые близкие друзья, которых встречает Галина Николаевна. Также она присутствует практически на всех мероприятиях фестиваля. В это году Евдокимова появилась на публике в асимметричной черно-белой блузке – с одним рукавом – и белых брюках.

Галина Евдокимова с Александром Михаловым Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Евдокимова с Александром МихаловымФото: Олег УКЛАДОВ

Со сцены она обратилась к землякам мужа с приветственным словом наряду с актерами Александром Михайловым, Александром Панкратовым-Черным, Юрием Кузнецовым-Таежным. А также вручила награды тем, кто поддерживает фестиваль.

Напомним, мероприятие проходило с 1 по 4 августа. В программе были фестиваль народных талантов, спортивные состязания, экскурсии, показ фильмов, встреча с артистами, эстрадный гала-концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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