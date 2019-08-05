2019-08-05T13:24:24+03:00
Общество

Евдокимовский фестиваль: Панкратов-Черный приехал с женой, а Михайлов - с дочерью

«Комсомолка» собрала самые яркие кадры всенародно любимого праздника [фото, видео]
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Александр Михайлов с дочерью МирославойАлександр Михайлов с дочерью МирославойФото: Олег УКЛАДОВ
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В первые дни августа в селе Верх-Обском тысячи гостей душевно поминали Михаила Евдокимова.

- Такие мощные люди раз в сто лет рождаются, мы еще не оценили весь масштаб его личности, - считает барнаульский предприниматель Сергей Рождественский, пришедший в Верх-Обское на струге «Атаман Ермак», собственноручно построенном на Телецком озере. Во время праздника на уникальном корабле могли прокатиться все желающие.

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Как всегда, рядом с деревней раскинулся палаточный городок, в котором бойко торговали местными пирожками с веселыми прибаутками: «Тощих людей проще похитить, соблюдай безопасность». И по традиции, вечером со сцены звучали речи, а знаменитые артисты пели песни.

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мне 75 лет, пути господни неисповедимы, может быть, я не приеду в следующий раз, - начал свою речь известный актер Александр Михайлов (тут народ зашумел: не надо, мол, каркать Александр Яковлевич!) - Но это место намоленное, оно всегда будет собирать людей. И я пока жив, буду прибывать сюда, хоть на карачках, - пообещал друг Евдокимова.

В этом году Михайлов приехал на фестиваль с дочерью Мирославой. Красивая девушка тут же завоевала любовь публики, спев акапельно народную песню: «Под окном черемуха колышется». Отец смотрел на дочку с волнением и обожанием.

Мирослава Михайлова на фестивале Евдокимова.Автор: Олег Укладов

Радостными аплодисментами народ встретил и затейника Александра Панкратова-Черного. Тот на этот раз прибыл с женой.

- Верное решение принял мужик, - обсуждали в «партере» на открытом воздухе. – После пьяного инцидента в самолете супруга проконтролирует, оградит от неприятностей.

Александр Панкратов-Черный с женой Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Панкратов-Черный с женойФото: Олег УКЛАДОВ

Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью в легендарном советском фильме «Тихий дон», удивила всех неувядающей красотой. А «Бутырка» спела хиты, под которые на фестивале запрыгали и стар, и млад, подпевая «Запахло весной».

Евдокимовский фестиваль 2019.Автор: Олег Укладов

И, конечно, тысячи людей стоя приветствовали жену Михаила Евдокимова, его дочь Анну и внука Мишеньку. Младший Евдокимов, похожий на маму, счастливо и приветливо улыбался людям, как и его знаменитый дед. А вечером в небо взмыл фейерверк, а навстречу ему летели падающие звезды.

Анна Евдокимова (справа) с сыном Михаилом (посередине) Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна Евдокимова (справа) с сыном Михаилом (посередине)Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко, Галина Евдокимова, Александр Михайлов Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко, Галина Евдокимова, Александр МихайловФото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Михайлов Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр МихайловФото: Олег УКЛАДОВ

Брат Михаила Евдокимова Сергей Фото: Олег УКЛАДОВ

Брат Михаила Евдокимова СергейФото: Олег УКЛАДОВ

Анна и Галина Евдокимовы Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна и Галина ЕвдокимовыФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко и Александр Панкратов-Черный Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко и Александр Панкратов-ЧерныйФото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2018 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Евдокимова награждает спортсменов Фото: Олег УКЛАДОВ

Галина Евдокимова награждает спортсменовФото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

У дома Михаила Евдокимова Фото: Олег УКЛАДОВ

У дома Михаила ЕвдокимоваФото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Евдокимовский фестиваль 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирослава Михайлова Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирослава МихайловаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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