2019-08-05T11:57:26+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мужчина погиб от рук судимого друга, защищая знакомую

Дарья САВЕНКО
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Новичихинского района обвиняется в убийстве знакомого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В какой-то момент между ним и одной из женщин произошло ссора, в ходе которой мужчина стал оскорблять и избивать знакомую. За нее вступился хозяин дома. Он попытался выгнать разбуянившегося гостя, однако тот нанес ему несколько ударов ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В ведомстве отмечают, что обвиняемый имеет непогашенную судимость за убийство. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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