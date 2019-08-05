2019-08-05T11:32:21+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края пытался зарубить свою возлюбленную

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Шипуновского района пытался убить свою сожительницу. В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали подробности этого происшествия.

По версии следствия, между 59-летним мужчиной и его 65-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина топором несколько раз ударил возлюбленную по голове.

Женщина выжила, так как ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками больницы, а против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас следствием ведется сбор и закрепление доказательств – назначены и проводятся ряд судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также

Молодая родственница своровала 465 тысяч рублей у жителя Новоалтайска

Жительница Новоалтайска стала фигурантом уголовного дело по статье «Кража». На протяжении четырех месяцев - с февраля по май она воровала по 30-50 тысяч рублей у родственника, когда приходила в гости (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае мужчина погиб от рук судимого друга, защищая знакомую
Работы по замене коллектора на пр-те Ленина завершены
Студенты военной кафедры АлтГТУ завершили обучение
Вдова Михаила Евдокимова в блузке с одним рукавом выступила на фестивале «Земляки»
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары
Молодая родственница своровала 465 тысяч рублей у жителя Новоалтайска
В Рубцовске обнаружили массовые захоронения репрессированных людей
Погода на 6 августа 2019 года в Барнауле: туман и +29 градусов
Жительница Барнаула нашла опарышей в купленной курице
Хоккеисты «Динамо-Алтай» провели товарищеские матчи с «Сибирскими снайперами»
Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма
Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей
Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик
Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой