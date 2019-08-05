Житель Алтайского края пытался зарубить свою возлюбленную

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-05T11:32:21+03:00

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Житель Шипуновского района пытался убить свою сожительницу. В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали подробности этого происшествия.

По версии следствия, между 59-летним мужчиной и его 65-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина топором несколько раз ударил возлюбленную по голове.

Женщина выжила, так как ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками больницы, а против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас следствием ведется сбор и закрепление доказательств – назначены и проводятся ряд судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU