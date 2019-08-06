Шаманы, прекратите. В Алтайском крае прошел сильный град

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-06T05:10:10+03:00

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Жители Алейска публимкуют в соцсетях фотографии и видео прошедшего накануне града. Судя по фото, кусочки льда были достаточно крупными, чтобы побить урожай у огородников. Пока о массовой гибели посевов не сообщается.

aleysk_news Град в Алейске.

Напомним, после нескольких дней изнуряющей жары и непрекращающихся пожаров в Сибири шаманы провели тайный обряд, и над Алтаем разразилась гроза.

40 человек просили дождя на Острове Ольхон 40 шаманов зазывали дождь, счастье и удачу. Разложив перед духами молоко, водку, чай и сладости, шаманы жарили барана и били в бубны. И похоже, переусердствовали. Судя по отзывам в соцсетях, град алейчанам совсем не понравился.

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ИСТОЧНИК KP.RU