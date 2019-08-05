2019-08-05T07:47:15+03:00
Общество

Шаманы нашаманили? После тайного обряда над Алтаем разразилась гроза

40 человек били в бубны, просили дождя, чтобы тот затушил лесные пожары в Сибири
Марина КОЧНЕВА
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Гроза в Барнауле. Фото: Александра МолчановаГроза в Барнауле. Фото: Александра Молчанова
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В ночи громыхнуло, как тысячи барабанов, ослепительно сверкнуло, как тысячи фейерверков, ливануло, как Ниагарский водопад. Вот такая громкая, ослепительная стихия бушевала в ночь на 5 августа. Замыкали электроприборы, глючили телевизоры и мобильники.

Истосковавшиеся по дождю растения с радостью принимали небесный душ.

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Гроза в Барнауле.
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Любопытно, что незадолго перед стихией на Острове Ольхон 40 шаманов зазывали дождь, счастье и удачу. Разложив перед духами молоко, водку, чай и сладости, шаманы жарили бараны, били в бубны, просили дождя, чтобы тот затушил лесные пожары в Сибири.

- Скорее всего, над Барнаулом дождь прошел именно после этого обряда, - уверяет Айдыз, заместитель верховного шамана России по Алтайскому краю и Республике Алтай. - Если это так, то дождь над Сибирью будет лить три дня подряд.

Поживем, увидим. Кстати, в Красноярске (где больше всего пылают лесные пожары) пока облачно, но метеорологи обещают дождичек во вторник.

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Гроза в Барнауле.
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По словам шамана Айдыза, сегодня пришло время, когда шаманы выходят из тени.

- То, что человек должен стать шаманом, с рождения закладывается, - объясняет Айдыз, - с душой заключается контракт на шаманизм. Потом духи смотрят, когда он готов. Если человек не идет по предначертанному пути, духи ему будут давать болезни и даже смерть, мол, если не станешь шаманом, то больше не нужен.

Сам Айдыз собирается в ближайшее время совершать обряд на горе, чтобы успокоить кости развороченного кладбища на ВДНХ.

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Гроза в Барнауле.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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